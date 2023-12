DFB-Pokal-Viertelfinale Kämpfen, Kratzen, Dagegenhalten – wie der FCS auch Borussia Mönchengladbach besiegen kann

Der nächste Bundesligist also. Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken trifft in der nächsten Runde des DFB-Pokals auf Borussia Mönchengladbach. Nach der Überraschung in der ersten Runde gegen Zweitligist Karlsruher SC (2:1) und den beiden Sensationen gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München (2:1) und Bundesligist Eintracht Frankfurt am vergangenen Mittwoch (2:0) wartet also nun im Viertelfinale der nächste dicke Brocken. Genau terminiert ist die Begegnung noch nicht, die Viertelfinal-Partien sollen zwischen Dienstag, 30. Januar, und Mittwoch, 7. Februar, steigen. Mögliche Termine sind also der 30. und 31. Januar sowie der 6. und 7. Februar.