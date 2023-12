Gegner im DFB-Pokal-Viertelfinale Die FCS-Bilanz gegen Borussia Mönchengladbach – sieben Niederlagen und nur ein Sieg

Der 1. FC Saarbrücken hat noch nie im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach gespielt. Jetzt ist es so weit, Ende Januar oder Anfang Februar kommen die Gladbacher zum Viertelfinalspiel in den Hexenkessel Ludwigspark. Die Borussen-Profis erfuhren vom Gegner übrigens am Sonntagabend während ihrer Weihnachtsfeier. Obwohl der FCS aktuell in der 3. Liga und die Gladbacher in der Fußball-Bundesliga spielen, kreuzten sich doch in der Vergangenheit mehrfach die Wege.