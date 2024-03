DFB-Pokal-Viertelfinale Spieler reparieren und Fans diskutieren– so waren die Reaktionen auf den Rasen

Andere sehen die Gladbacher Mannschaft in der Verantwortung. So schreibt ein Nutzer bei X: „Dass Saarbrücken auch oft genug der Ball weg gerutscht ist vergessen 90% der "Fußballfans" natürlich wieder. Aber der Rasen war ja so schlecht. Hätte Gladbach nicht am Ende so dämlich "verteidigt", wäre in der Verlängerung für Saarbrücken Schluss.“ Und ein weiterer Nutzer: „Schon lächerlich wie viele Gladbacher über den Rasen jammern aber nicht darüber, dass Ihre Millionen Bundesliga Truppe in der Nachspielzeit einen Konter so schlecht verteidigt, dass ein Oberliga Trainer einen Anfall bekäme.“