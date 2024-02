FCS gegen Borussia Mönchengladbach DFB-Pokal-Viertelfinale in Saarbrücken abgesagt – so lacht das Netz

Noch vor der Absage postete ein User unter dem #Saarbrücken bei X (ehemals Twitter) ein Bild von 1974. Damals wurde in einer Schlammschlacht das Spiel Deutschland gegen Polen ausgetragen. Hierzu kam es in der Landeshauptstadt am Abend nicht. Hier wurde die „Schlammschlacht abgesagt“, wie ein Nutzer auf X schrieb. Neben Laubbläsern versuchten die Helfer im Ludwigspark mit speziellen Geräten den Rasen zu richten. Twitternutzer „haellboy“ schreibt deshalb „EILMELDUNG - Bauern mit Mistgabeln stürmen Fußballstadion in Saarbrücken“.