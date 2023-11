Nach dem 2:1-Pokal-Kracher gegen die Bayern So feierten die FCS-Helden und Fans die Pokal-Sensation (mit Fotos)

„Unfassbar.“ „Wahnsinn“. „Weltklasse“. In der Nacht auf Donnerstag gab es ab 22.43 Uhr in Saarbrücken freudetrunkene und strahlende Gesichter. Zuerst feierten Fans und Mannschaft die unfassbare 2:1-Pokalsensation gegen den FC Bayern München im Ludwigsparkstadion. In der Kabine tanzte die Mannschaft des 1. FC Saarbrücken zu lauter Musik, während nebenan die Gesichter in der Bayern-Kabine lang und länger wurden. „Ich kann es nicht beschreiben! Ich bin immer noch fassungslos“, sagte FCS-Torwart Tim Schreiber: „Ich weiß gar nix mehr vom Spiel. Die Gefühle überschwappen gerade. Vielleicht realisiere ich es morgen oder zwei Tage später. Heute wird noch gut gefeiert, aber Samstag geht’s weiter."