DFB-Pokal Die Pokal-Sensation ist geglückt: Saarbrücken gewinnt 2:1 gegen den FC Bayern

So war es dem Bayer schlechthin vorbehalten, den Rekordmeister in Führung zu bringen. Altmeister Thomas Müller stand in der 16. Minute recht alleine vor dem Tor und ließ mit einem platzierten Schuss aus 22 Metern FCS-Torwart Tim Schreiber keine Chance. Es war die einzige Möglichkeit der Bayern im ersten Durchgang – und die einzige. Denn der FCS seinerseits hatte Bock, nahm die Zweikämpfe an und setzte seinerseits Nadelstiche. Kasim Rabihic (31.) setzte aus aussichtsreicher Position einen Fernschuss weit drüber, Amine Naïfi schlug zehn Minuten später einen Haken zu viel, anstatt den Abschluss zu suchen.