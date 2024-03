1. FC Saarbrücken gegen Borussia Mönchengladbach Straßensperrung rund um DFB-Pokal-Spiel am Abend in Saarbrücken

In der Vergangenheit hat es wegen der Sperrungen der Camphauser Straße häufig Kritik gegeben. Vor allem sei die Situation für Menschen mit Behinderung schwierig. Deshalb gibt es zum Pokalspiel folgende Regel: „Für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen werden im Bereich der Straßen An der Saarlandhalle / Camphauser Straße sowie in Höhe des Eingangs Nord 1 (Victors-Tribüne) in Richtung Ludwigskreisel und Rußhütte polizeiliche Durchlassstellen eingerichtet“, schreibt die Polizei.