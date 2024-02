DFB-Pokal-Viertelfinale FCS gegen Gladbach Schiedsrichter erklärt Absage: Platz in „desaströsem Zustand“

Laut Schiedsrichter Florian Badstübner ist eine Absetzung des Pokal-Viertelfinals zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach am Mittwoch wegen des Verletzungsrisikos für die Spieler unumgänglich gewesen. „Wenn man den Platz sieht, da kann man nicht drauf spielen. Das Verletzungsrisiko war mir zu groß“, sagte Badstübner am Mittwochabend kurz nach der Absage. „Der Platz ist in einem desaströsen Zustand.“