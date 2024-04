FCS gegen FCK Hochspannung vor historischem Pokal-Derby in Saarbrücken

Was das Sportliche anbelangt, äußerte sich Ziehl zurückhaltender – und schob dem höherklassigen 1. FC Kaiserslautern die Favoritenrolle zu: „Wir wissen um die Rollenverteilung in einem Spiel Zweit- gegen Drittligist.“ Das sieht man in der Pfalz ganz anders: FCK-Trainer Friedhelm Funkel verwies auf die FCS-Siege im Pokal gegen den Karlsruher SC, Bayern München, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach sowie die wenigen Niederlagen und Gegentore in der 3. Liga: „Aufgrund der Beständigkeit, die Saarbrücken diese Saison an den Tag legt, sind sie für mich der Favorit.“