DFB-Pokal-Märchen geht weiter So viel Geld bringt der Halbfinal-Einzug dem 1. FC Saarbrücken

Saarbrücken · Es klingelt – in den Toren der Pokalgegner des 1. FC Saarbrücken, aber auch in der Kasse des Drittligisten. Wie viel der Verein bisher eingenommen hat und was er mit dem Geld machen könnte.

13.03.2024 , 11:25 Uhr

Die Pokalhelden des 1. FC Saarbrücken haben dem Verein in dieser Saison schon sehr viel Geld eingespielt. Foto: dpa/Uwe Anspach

Von Stefan Regel Redakteur Sport

FCS-Schatzmeister Dieter Weller lief beschwingt durch die Mixed Zone. In den Katakomben des Saarbrücker Ludwigsparkstadions strahlte der langjährige Spitzenfunktionär des 1. FC Saarbrücken wie ein Kind im Süßigkeitenladen. Der Fußball-Drittligist steht nach dem dramatischen 2:1-Heimsieg am Dienstagabend gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach im Halbfinale des DFB-Pokals. Wohlgemerkt: Der Kaderwert aller Saarbrücker Profis beträgt laut der Internet-Plattform transfermarkt. de 6,7 Millionen Euro, der der Gladbacher 201 Millionen Euro und damit das 30-Fache. Dieser historische Erfolg ist zugleich ein Segen für die Kassen des Traditionsvereins, der mit der 3. Liga in einer Klasse spielt, die von vielen Experten als „Pleiteliga" apostrophiert wird. Für das Weiterkommen erhalten die Blau-Schwarzen stolze 3,45 Millionen Euro. Schon über sechs Millionen Euro Einnahmen für den 1. FC Saarbrücken Neben dieser Prämie für den fünften Halbfinal-Einzug der Vereins-Geschichte haben die Malstatter im laufenden Wettbewerb bereits rund 3,2 Millionen Euro eingenommen und dürfen weiter vom Pokalerfolg träumen. Macht also summa summarum über 6 Millionen Euro Einnahmen. Dazu kommen noch die 45 Prozent der Zuschauereinnahmen aus vier ausverkauften Heimspielen gegen Zweitligist Karlsruhe sowie die Bundesligisten FC Bayern München, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach mit insgesamt über 60 000 Besuchern. Aufgeschlüsselt bedeutet das: Das Weiterkommen gegen Karlsruhe brachte dem FCS eine Prämie von 431 200 Euro ein. Der Triumph gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München sorgte für weitere 862 400 Euro. Die bis zum Dienstag dickste Prämie gab es für den Sieg gegen Eintracht Frankfurt. 1 724.800 Euro landeten in der Kasse. FCS in Sachen Finanzen auf Platz sechs der 3. Liga Der Etat der Blau-Schwarzen in dieser Saison liegt bei rund fünf Millionen Euro, schreibt das Portal liga3-online. Auf der Mitgliederversammlung im vergangenen Dezember berichtete Steuerberater Weller, dass der FCS vom 1.7.2022 bis 30.6.2023 bei 14,1 Millionen Euro Umsatz 574 000 Euro Gewinn erwirtschaftete. In Sachen Finanzen ist der FCS seiner Aussage zufolge auf Platz sechs der Liga und hat den fünftteuersten Kader. Neben der deutschland- und sogar europaweiten Reputation könnte der Pokal-Lauf natürlich auch neue Sponsoren anlocken. Und: Es ist zu erwarten, dass der rasante Anstieg der Mitgliederzahl, die zuletzt über die 10 000-er-Marke geklettert war, noch mal etwas weitergehen wird, alleine im Hinblick auf Karten für das DFB-Pokal-Halbfinalspiel gegen den Erzrivalen 1. FC Kaiserslautern aus der 2. Liga (2. April, 20.45 Uhr). Was macht der 1. FC Saarbrücken mit dem DFB-Pokal-Geld? Und was könnte der Verein mit dem ganzen Geld machen? Natürlich einen Teil auf die hohe Kante legen, aber auch starke Spieler für einen erneuten Anlauf auf den Zweitliga-Aufstieg hinlegen. Oder bekommen in diesem Kontext auch die Pläne für einen Proficampus, über die die SZ erst zuletzt wieder berichtete, neue Dynamik? Auch das Thema Ausbau der Kuhweiden und der Gegengerade (Herbert-Binkert-Tribüne) generell, an dem sich der Verein über die Miete finanziell beteiligen soll, dürfte wohl wieder Tempo aufnehmen. Dazu müssten weitere Verhandlungen mit der Stadt als Stadion-Eigentürmerin erfolgen. Fast noch mal 3 Millionen Euro für den Finaleinzug Übrigens: Sollte der FCS auch die Roten Teufel schlagen, wartet noch mal ein „tiefer Schluck aus der Pulle". Die Mannschaften, die schließlich im Mai am Endspiel im Berliner Olympiastadion teilnehmen, bekommen mindestens 2 880 000 Euro extra. Der DFB-Pokal-Sieger würde sogar 4 320 000 Euro erhalten, das ist ein Rekord. Auf FCS-Schatzmeister Weller kommt also weitere Arbeit zu – aber die dürfte er sicher gerne und mit einem wieder strahlenden Gesicht machen, wenn die „Molschder" es tatsächlich schaffen würden, zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte ins Endspiel des DFB-Pokals zu kommen.

