DFB-Pokal Pokal-Derby gegen FCK – der FCS ist voll auf Berlin eingestellt

„Ich sehe mich da schon. In Berlin, im Olympiastadion, beim Pokalfinale“, hatte Kai Brünker nach dem Viertelfinal-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach gesagt. Auch Tim Schreiber formuliert den Traum deutlich: „Es ist in unseren Köpfen, dass wir nach Berlin fahren.“ Torhüter Schreiber und Sturmtank Brünker – zwei, die exemplarisch für die außergewöhnliche DFB-Pokal-Reise des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken stehen. Karlsruhe, Bayern, Frankfurt, Gladbach – und jetzt im Halbfinale an diesem Dienstag (20.45 Uhr/ARD) der 1. FC Kaiserslautern.