Nervös wegen Derby? DFB-Pokal-Halbfinale beim FCS: FCK-Trainer Funkel sorgt mit diesem Satz für Aufsehen

Nach dem begeisternden Sensationssieg im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach (2:1) an diesem Dienstag, 12. März, steht im Halbfinale für den 1. FC Saarbrücken gegen den 1. FC Kaiserslautern ein Spiel an, dem zwei Bundesländer entgegenfiebern. Und das nicht nur, weil es ein Halbfinale ist. Das Derby am Dienstag, 2. April (20.45 Uhr/live in der ARD) im Ludwigsparkstadion gegen den alten Erzrivalen aus der Pfalz ist ein absoluter Klassiker des deutschen Fußballs.