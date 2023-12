Auslosungsergebnis 1. FC Saarbrücken trifft im Viertelfinale des DFB-Pokals auf Borussia Mönchengladbach

Auf Grund der großen Erfolge der Elf vom Niederrhein in den 70er- und 80er-Jahren haben die Gladbacher überall in Deutschland viele Fans, auch im Saarland gibt es Fanclubs der „Fohlen“. Mit Offensivspieler Patrick Herrmann gibt es im Profikader der Gladbacher auch einen Spieler, der beim FCS ausgebildet wurde. Der 32-Jährige aus Uchtelfangen spielte von 2004 bis 2008 in der FCS-Jugend, ehe er nach der B-Jugend (U17) Saarbrücken in Richtung Niederrhein verließ. In Gladbach wurde Herrmann zum Kultspieler und zweimaligen Nationalspieler. „El Flacco“ (der Dürre), wie er in der Mannschaft genannt wird, verließ den FCS damals 2008 nach zwei Jahren unter Trainer Jens Kiefer mit einem großen Erfolg, als die damalige B-Jugend den Klassenverbleib in der Bundesliga schaffte.