Zeit drängt bis Mittwoch Warum die Entscheidung zum Pokalkracher des FCS gegen Bayern vertagt wurde

Saarbrücken · Die Entscheidung über das Spiel des 1. FC Saarbrücken gegen Bayern fällt erst an diesem Dienstag. Die Arbeiten am Rasen im Ludwigsparkstadion sind in vollem Gange.

30.10.2023, 19:02 Uhr

So sah es am vergangenen Sonntagnachmittag im Saarbrücker Ludwigsparkstadion aus, wenn FCS-Torhüter Tim Schreiber sich den Ball zum Abschlag hingelegt hatte. Foto: Andreas Schlichter

Von Patric Cordier

„Harry Kane in Gummistiefeln? Eine interessante Vorstellung“, witzelte Sportschau-Moderator Alexander Bommes in der ARD. Andere forderten den Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken auf, Freiwasserschwimmer Andreas Waschburger unter Vertrag zu nehmen, er käme mit den Bedingung im Ludwigspark sicher gut zurecht. Und das wegen Personalmangel bei den Einsatzkräften aufgebotene Polizei-Musikorchester solle durch die Wasserschutzpolizei ersetzt werden.