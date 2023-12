DFB-Pokal-Märchen geht weiter Diese Gegner könnten die Pokal-Helden des FCS im Viertelfinale erwarten

Jetzt steht der FCS wieder im Viertelfinale – und es ist ein kurioser Wettbewerb, über den Fans in ganz Deutschland staunen. Denn nur drei Bundesligisten stehen in der Runde der besten Acht – so wenige wie zuletzt in der Saison 2003/04. Mögliche Gegner für den FCS bei der Auslosung an diesem Sonntag, 10. Dezember, werden wie die Saarländer gespannt nach Dortmund blicken, wenn im Deutschen Fußballmuseum im Rahmen der ARD-Sportschau ab 19.15 Uhr die Auslosung steigt.