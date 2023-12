Magische DFB-Pokalnacht Einblicke in die Katakomben des Ludwigspark – die Eintracht hatte „sogar eigenen Koch dabei“

Die Spieler des 1. FC Saarbrücken hatten keine Angst. Ganz ruhig, aber bestimmt, arbeiteten sie sich am Gegner ab, mit 2:0 stand am Ende fest, dass der Fußball-Drittligist FCS sein siebtes der vergangenen acht DFB-Pokalspieler gewann. Enttäuschung herrschte dagegen im Hexenkessel Ludwigspark bei Eintracht-Trainer Dino Toppmöller, in Wadern geboren und früher auch selbst im Saarbrücker Trikot als Spieler aktiv.