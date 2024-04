Großes DFB-Pokalduell gegen Kaiserslautern Wie sich FCS-Fans für den Dienstagabend wappnen können

„Heute wird gewonnen. Bitte.“ Was dieser Fan des 1. FC Saarbrücken in höfliche Worte gekleidet auf seine Doppelhalter-Fahne gepinselt hat, ist jedem FCS-Anhänger im DFB-Pokal-Halbfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern ein dringendes Anliegen. Die Zuschauer am Fernseher und vor allem im Stadion wird das Spiel wohl emotional an ihre Grenzen führen so wie es die Spieler auf dem Platz körperlich fordern wird.

Foto: Andreas Schlichter