DFB-Pokal-Auslosung Was die SVE und der FCS zu ihren Pokallosen sagen

Fußball-Zweitligist SV Elversberg tritt in der kommenden Saison im DFB-Pokal nicht nur zum ersten Mal seit dem Jahr 1979 (1:3-Niederlage beim SC Verl) wieder auswärts an, sondern ist auch der haushohe Favorit. Bei der Auslosung der ersten Runde am vergangenen Samstagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund zog Ex-Fußballprofi Nils Petersen den 500 Kilometer entfernten VfV 06 Hildesheim als Elversberg-Gegner. Die Hildesheimer belegten in der abgelaufenen Saison in der Oberliga Niedersachsen den fünften Platz – ein Drei-Klassen-Unterschied zu den Elversbergern.