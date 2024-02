Nach DFB-Pokal-Blamage An diesem Termin wird das FCS-Pokalspiel gegen Mönchengladbach nachgeholt

Die Bespielbarkeit des Platzes ist in §7 der Durchführungsbestimmungen des DFB-Pokals geregelt, teilte indes ein Sprecher des Deutschen Fußball-Bundes auf Anfrage mit und verwies auf Punkt 7: „War ein gemeldetes Spielfeld wiederholt nicht bespielbar, so soll der Spielleiter die Spiele auf einem neutralen Platz austragen lassen.“ Es wäre also theoretisch möglich, das Spiel woanders wie in Elversberg, Homburg, Mainz oder Frankfurt anzusetzen. Nach dpa-Informationen strebt dies der Deutsche Fußball-Bund aber nicht an, meldete die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstagnachmittag.