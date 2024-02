Nach der DFB-Pokal-Blamage An diesem Termin könnte das FCS-Pokalspiel gegen Mönchengladbach nachgeholt werden

Und in der übernächsten Woche hat der 1. FC Saarbrücken bereits ein Nachholspiel im Terminkalender stehen, am Mittwoch, 21. Februar, steht um 19 Uhr der zweite Versuch an, die im Januar wegen Schneefällen im Sportpark Höhenberg ausgefallene Partie bei Viktoria Köln über die Bühne zu bringen. Zudem finden in den beiden erwähnten Wochen auch Champions-League-Spiele statt, was sich aus TV-Lizenzgründen nicht mit Pokalspielen überschneiden sollte.