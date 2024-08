Erste Runde des DFB-Pokals Diese Saison also kein Pokal-Märchen –1. FC Saarbrücken verliert gegen Nürnberg nach Elfmeterschießen

In der vergangenen Saison war Saarbrücken die Hauptstadt des DFB-Pokals, die größte Bühne des Wettbewerbs hieß Ludwigspark. Auch an diesem Sonntag sah es lange so aus, als könne Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken wieder Pokalgeschichte schreiben. Am Ende aber setzte sich Zweitligist 1. FC Nürnberg im Elfmeterschießen mit 6:4 (1:0, 1:1) durch. „Es war eine beeindruckende Leistung, die der FCS da abgeliefert hat. Man hat schon im letzten Jahr gesehen, was dieses Stadion zu leisten im Stande ist“, lobte Club-Trainer Miroslav Klose die Leistung des Außenseiters.