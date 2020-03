Kostenpflichtiger Inhalt: Wieder ein Gegner vom Rhein : Duell mit Leverkusens Turbo-Offensive

Am Samstag zeigten die Leverkusener, wozu sie offensiv in der Lage sind. Im Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt setzten sich Kai Havertz (Dritter von links), Karim Bellarabi (rechts) und Co. klar mit 4:0 durch. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Dortmund Der 1. FC Saarbrücken trifft im Halbfinale des DFB-Pokals am 21. oder 22. April auf Nationalspieler Kai Havertz und Co.

„Als Fan und Fußball-Romatiker träumt man in unserer Situation natürlich vom Finale in Berlin. Wann bekommt man als Anhänger des 1. FC Saarbrücken noch mal diese Gelegenheit?“, sagte Meiko Palm, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender des Fußball-Regionalligisten, kurz vor der Auslosung der Halbfinals im DFB-Pokal am Sonntagabend in Dortmund: „Aber als Funktionsträger muss ich sagen, dass der Aufstieg viel, viel wichtiger ist für den Verein. Wir sollten dieses historische Spiel einfach alle genießen. Gegen wen, ist doch egal.“

Um 18.12 Uhr stand dann fest, der FCS tritt am 21. oder 22. April gegen Bayer Leverkusen an. Die schwangere Nationaltorhüterin Almuth Schult zog den FCS als Dritten aus dem Lostopf – zuvor stand die Partie Bayern München gegen Eintracht Frankfurt schon fest.

Der Pokalsieger von 1993 hat mit Nationalspieler Kai Havertz, Paulinho, Karim Bellarabi, Leon Bailey oder Moussa Diaby eine immense Schlagkraft. Das zeigte die Turbo-Offensive mit den blitzschnellen Stars auch in den letzten Wochen stetig – so wie beim 4:0-Heimsieg am Samstag gegen Eintracht Frankfurt. Bayers Team hat einen Marktwert von 445,75 Millionen Euro. Zum Vergleich: Der FCS-Kader hat einen Marktwert von 3,7 Millionen Euro.

„Es ist eine Mammutaufgabe“, sagte Kapitän Manuel Zeitz, der die Auslosung mit Kühlbeutel auf dem lädierten Auge (Verdacht auf Augenhöhlenbruch) verfolgte: „Ich war ziemlich emotionslos. Es ist immer noch nicht zu verstehen, dass wir jetzt bei den letzten Vier dabei sind.“

Trainer Lukas Kwasniok war froh, „dass Walldorf nicht im Topf war“. Leverkusen sei ein „Champions-League-Aspirant und kein normaler Bundesligist. Mit Paulinho haben sie einen möglichen kommenden Weltfußballer in ihren Reihen. Sie spielen in der Woche zuvor in der Europa League, dann glaube ich gegen Bayern. Und dann in Völklingen.“ Kwasniok meinte: „Man kommt in jedem Spiel zwei, drei, vier Mal vors Tor. Dann musst du halt treffen und keinen mehr zulassen. So wie Walldorf das gegen uns getan hat.“

Notfalls geht es wieder ins Elfmeterschießen. „Batzi war bislang nicht bekannt dafür, viele Elfmeter zu halten“, scherzte Mitspieler Mario Müller über Torwart Daniel Batz, dessen Viertelfinal-Trikot nun im deutschen Fußball-Museum hängt, „aber er hat rechtzeitig damit angefangen.“

Foto: dpa/Oliver Dietze 93 Bilder 1. FC Saarbrücken im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf.

Der FCS wird nicht müde zu betonen, dass man unter allen Umständen im Hermann-Neuberger-Stadion spielen möchte. Das hat Geschäftsführer David Fischer unter der Woche in einem Gespräch mit den anderen Clubvertretern und dem DFB klargestellt. „Da ging es dann auch darum, dass die Vereine die bekannten Fan-Meilen in Berlin selbst organisieren müssen und dass die Bewerbungsphase für Endspiel-Karten in neutralen Blöcken des Olympiastadions bereits in dieser Woche starten soll“, erzählte Fischer, der bei der Auslosung wie Sportdirektor Marcus Mann vor Ort war.

Etwa 20 000 Tickets bekommt dann jeder Finalist von Berlin. Wird die Vorschlussrunde in Völklingen gespielt, stehen dagegen insgesamt höchstens 6800 Karten zur Verfügung – ein freier Verkauf würde (wie in den Runden zuvor) nicht stattfinden. „Da jedoch aktuell weder Spielort noch die finale terminliche Ansetzung feststehen“, sagte Fischer, „bitten wir davon abzusehen, bereits heute oder in den kommenden Tagen Ticketanfragen an uns zu richten.“