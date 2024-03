Kräftig die Aufstellung durchgewirbelt hatte FCS-Trainer Rüdiger Ziehl. Mit Manuel Zeitz, Kai Brünker, Kasim Rabihic und Amine Naïfi rotierten gleich vier Akteure in die Startformation. Calogero Rizzuto (leicht Grippe-geschwächt), Simon Stehle (muskuläre Probleme in der Wade), Julian Günther Schmidt und Tim Civeja mussten dafür zunächst auf die Bank. Auch Gladbachs Coach Gerardo Seoane änderte seine Aufstellung gegenüber dem 3:3 gegen den 1. FC Köln am Wochenende. Ko Itakura, Marvin Friedrich, Nico Elvedi und der eingewechselte Doppeltorschütze Robin Hack durften von Beginn an ran.