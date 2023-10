Nach Spielabbruch wegen Regen Findet das Bayern-Spiel statt? 1. FC Saarbrücken gibt Update

Der Rasen würde nun von der Stadt „engmaschig begutachtet“. Erste Ausbesserungsmaßnahmen hätten bereits stattgefunden. „Hinsichtlich weiterer Maßnahmen sind wir in enger Abstimmung mit Verein und DFB. In Abstimmung mit dem DFB haben wir zum Beispiel kurzfristig einen handgeführten Aerifizierer angeschafft.“ Damit werden kleine Kanäle in den Rasen gerammt, in den das Wasser abfließen kann.