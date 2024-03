Rigorose Maßnahme DFB setzt Heimspiel des 1. FC Saarbrücken gegen Essen ab

Saarbrücken · Am Ostersamstag hätte in der Dritten Liga für den 1. FC Saarbrücken die Generalprobe für das DFB-Pokal-Halbfinale drei Tage später gegen den 1. FC Kaiserslautern angestanden. Eine Entscheidung des DFB kommt dem jetzt in die Quere.

22.03.2024 , 16:12 Uhr

Im Viertelfinale gegen Mönchengladbach musste FCS-Spieler Bjarne Thoelke wärhend der Partie Hand an den arg lädierten Rasen anlegen. Foto: IMAGO/Jan Huebner/IMAGO/Steven Mohr

Von Mark Weishaupt Leiter Redaktion Sport