Das Drama in der Underdog-Story Wie der FCS mich mit seinem Pokal-Drama beinahe zum Fußball-Fan machte

Nun ist Selbstbewusstsein gewiss kein Grund, aus dem eine Mannschaft ein Match oder auch nur Sympathien verliert. Aber solche Äußerungen zerstörten für einen Fußball-Unwissenden wie mich eben die Dramaturgie der Underdog-Story. Niemand will eine Version von „Karate Kid“ sehen, in der ein siegessicherer Daniel einen demütigen Johnny bezwingt. Nein, die Antagonisten aus dem Kaiserslautern-Dojo – Verzeihung, ich meinte natürlich aus dem Cobra-Kai-Dojo – müssen überheblich sein und am besten auch noch unfair kämpfen.