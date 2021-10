Termin für das Derby steht : Derby FCS gegen FCK findet jetzt doch am 6. November statt

Saarbrücken Die Entscheidung ist gefallen: Der Weg für das Heimspiel des 1. FC Saarbrücken gegen den 1. FC Kaiserslautern am 6. November ist frei.

Fußball im Ludwigpark oder Badminton in der Saarlandhalle? Das Drittliga-Derby um 14 Uhr oder Weltklassesport. 1. FC Saarbrücken gegen 1. FC Kaiserslautern oder Hylo Saar-Lor-Lux Open. Genau vor dieser Frage stand man in den letzten Wochen in der saarländischen Landeshauptstadt. Seit diesem Mittwoch scheint klar: aus dem "oder" ist ein "und" geworden. Nach der Polizei hat nun auch die Stadtverwaltung einer Absage des Fußballspiels eine Absage erteilt. Beide Veranstaltungen können am Samstag, 6. November, nebeneinander stattfinden. Das bestätigte am Mittwoch der FCS.