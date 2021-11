„Ich bin enttäuscht, verärgert“ : Bitteres Aus für Patrick Franziska bei der Tischtennis-WM

Patrick Franziska in Aktion. Foto: dpa/Li Jianan

Houston Eine bittere Niederlage hat Patrick Franziska bei der Tischtennis-WM kassiert. Der Team-Europameister vom 1. FC Saarbrücken verlor nur wenige Stunden nach seinem Doppel-Aus auch im Einzel knapp gegen den 19-jährigen Schweden Truls Möregardh.

Patrick Franziska vom 1. FC Saarbrücken ist bei der Tischtennis-WM in Houston ausgeschieden. Der Tischtennis-Star aus dem Saarland kassierte eine bittere 2:4-Niederlage gegen den 19-jährigen Schweden Truls Möregardh. „Ich bin enttäuscht, verärgert - alles ein bisschen“, sagte der Weltranglisten-14. Zuvor war Franziska auch mit seinem Doppel-Partner Timo Boll bei der WM gescheitert.

Rekord-Europameister Timo Boll ist dagegen bei der WM in Houston im Einzel im Eiltempo ins Achtelfinale eingezogen. Der 40-Jährige besiegte den 21 Jahre jüngeren Pang Yew En Koen aus Singapur am Freitagfrüh deutscher Zeit in 4:0 Sätzen. Nächster Gegner ist der Slowake Yang Wang. Im Viertelfinale könnte es zu einem Duell mit seinem deutschen Nationalmannschafts-Kollegen Ruwen Filus kommen. Der 33-Jährige aus Fulda schlug den Harimoto-Bezwinger Jakub Dyjas aus Polen mit 4:0 und spielt jetzt gegen den Amerikaner Kanak Jha.