3. Liga Ausgleich in der Nachspielzeit – FCS verspielt Sieg in der 94. Minute

Sandhausen drückte, ohne gefährlich zu werden. Bis in der 90. Minute. Da traf Hennings per Freistoß aus 17 Metern die Querlatte – Schreiber wäre wohl nicht mehr an den Ball gekommen. Vier Zeigerumdrehungen später war es dann soweit. Saarbrücken brachte den Ball nicht weg, Yassin Ben Balla traf in den Winkel zum 2:2-Ausgleich. Und noch einmal mussten die 1400 Saarbrücker Fans unter den 4889 Zuschauern zittern. Boné Uaferro verlor den Ball gegen Richard Meier. Thoelke klärte den Querpass wieder vor die Füße von Meier, dessen Abschluss Kerber dann von der Linie kratzte. Der Siegtreffer wäre aber sicher nicht verdient gewesen.