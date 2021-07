Fußball-EM : Auf „typisch italienische Art“ ins EM-Finale

Die italienischen Spieler um Matchwinner Jorginho (Mitte) bejubeln ausgelassen den Finaleinzug bei der EM nach dem Sieg gegen Spanien. Foto: dpa/Justin Tallis

London Es geht auch mit Ergebnis- statt Angriffsfußball. Vor dem Jubel mussten die bislang so dominanten Azzurri gegen Spanien leiden und zittern.

Als Jorginho mit einem Elfmeter für die Ewigkeit Italien die bislang magischste aller Nächte bescherte, hielt es auch Leonardo Spinazzola kaum noch auf dem heimischen Sofa. Nur der schwere Gips um die frisch geflickte Achillessehne verhinderte, dass der verletzte EM-Star am späten Dienstagabend so ausflippte, wie es Millionen tobende Tifosi in den Wohnzimmern und auf den Straßen Italiens im ekstatischen Siegesrausch taten.

Die Fans hatten genau wie ihre unbezwingbaren Helden im Londoner Wembley-Stadion zuerst 120 Minuten gelitten, dann im Elfmeter-Thriller gezittert und nach Jorginhos Schuss ins Glück ausgiebig gefeiert. „Es war“, schrieb La Repubblica, „als wären wir wie Geisterfahrer unterwegs, auf der Straße zur Dämmerung. Dabei war es die Autobahn ins Endspiel.“

Der Einzug ins Finale der Fußball-Europameisterschaft durch ein schwer erkämpftes 4:2 im Elfmeterschießen (1:1 nach Verlängerung) gegen starke Spanier lässt Italien mehr denn je vom zweiten EM-Titel nach 1968 träumen. „Die italienischen Löwen bezwingen die spanischen Stiere“, schrieb die Zeitung Tuttosport – und Löwen-Dompteur Roberto Mancini verteilte nach dem „bislang härtesten Spiel“ Zuckerbrot und Peitsche. „Mein Dank gilt den Spielern, sie haben vom ersten Tag daran geglaubt, dass wir etwas Unglaubliches schaffen können“, sagte der Nationaltrainer, ehe er mit etwas strengerer Miene ergänzte: „Wir haben noch nichts erreicht.“ Sein Torhüter und Elfmeter-Töter Gianluigi Donnarumma hat die Botschaft verstanden: „Es fehlt nur noch ein Schritt, bis wir unseren Traum erreichen.“

Spanien dominierte spielerisch, war fußballerisch die bessere Mannschaft, im Endspiel steht aber Italien. Im Finale an diesem Sonntag (21 Uhr/ZDF und MagentaTV) gegen den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen England und Dänemark (bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht beendet) will die seit 33 Spielen ungeschlagene Squadra Azzurra endgültig eine Sehnsucht stillen. „Wir müssen den gleichen Willen, die gleichen Opfer bringen, um das zurückzuholen, was Italien 50 Jahre lang gefehlt hat“, sagte Verteidiger Leonardo Bonucci.

Bonucci hätte beinahe die Siegesfeier auf dem „heiligen“ Rasen von Wembley verpasst. Eine weibliche Sicherheitskraft packte den 34-Jährigen an beiden Armen und versperrte ihm den Weg, weil sie ihn für einen Fan gehalten hatte. Bonucci schaute verdutzt, klärte die Verwechslung auf und schenkte der Ordnerin eine kleine Umarmung.

Bonuccis Teamkollegen tanzten derweil wie wild auf dem Rasen. Sie streiften sich Spinazzola-Trikots über, sangen für ihren verletzten Teamkollegen. Der Zusammenhalt sei „unser größter Trumpf“, meinte 1:0-Torschütze Federico Chiesa (60. Minute), dessen Vater Enrico auch schon bei einer EM (1996) und ebenfalls in Wembley getroffen hatte.

Nervenstärke zählte nach dem spanischen 1:1 durch Álvaro Morata (80.) auch dazu – und keiner verkörperte das besser als Jorginho. Der gebürtige Brasilianer hatte den entscheidenden Elfmeter cool verwandelt und seinem an Andrea Pirlo angelehnten Spitznamen „neuer Maestro“ alle Ehre gemacht. „Es fühlt sich wunderbar an“, sagte der Mittelfeldstratege von Champions-League-Sieger FC Chelsea.

Doch ganz beendet ist das „azurblaue Märchen“ (Gazzetta dello Sport) noch nicht. Noch fehlt das große Happy End. Für den finalen Akt müssten sich seine Spieler nun erholen, meinte Mancini, denn: „Spanien hat uns vor große Probleme gestellt. Wir wussten, dass wir alles reinhauen und leiden müssen, und das haben wir getan.“

Vielleicht war in dieser magischen Dienstagnacht aber auch „Gott ein Italiener“ (Corriere della Sera). In jedem Fall zeigten Jorginho und Co., dass sie auch auf typisch italienische Art mit nüchternem und kontrolliertem Ergebnisfußball gewinnen können, nachdem sie bis dahin mit erfrischendem Angriffsfußball durchs Turnier gestürmt waren.

Gianluigi Donnarumma sorgte mit seiner Parade des Elfmeters von Álvaro Morata für die Vorentscheidung zugunsten Italiens. Foto: AP/Laurence Griffiths

Federico Chiesa jubelt nach seinem Führungstreffer. Foto: dpa/Carl Recine