Rassistisches Attentat von Hanau : Schweigeminute vor Spiel gegen Ingolstadt: 1. FC Saarbrücken setzt Zeichen gegen Rassismus

Saarbrücken Vor dem Anpfiff zum Heimspiel gegen den FC Ingolstadt gedachten der 1. FC Saarbrücken und seine Fans den Opfern des rassistischen Attentats von Hanau vor drei Jahren. Die Aktion ist Teil des „Vielfalts-Spieltags“ der dritten Liga.

Die Fußballer des 1. FC Saarbrücken haben am „Vielfalts-Spieltag“ der dritten Liga ein klares Zeichen gegen Rassismus gesetzt. Kurz vor dem Anpfiff des Heimspiels in Saarbrücken gegen den FC Ingolstadt gedachte die Mannschaft gemeinsam mit ihren Fans im Rahmen einer Schweigeminute den Opfern des schrecklichen Attentats von Hanau, wo ein rassistisch motivierter Täter am 19. Februar 2000 neun Menschen im Alter von 21 bis 37 Jahren, seine Mutter und schließlich sich selbst getötet hatte.

FCS trat in speziellem Trikot aufs Feld

„Das ist ein historischer Tag, an dem ein einmaliger Zusammenklang stattfindet, der die Werte dieses Vereins unterstreicht“, hatte Saarbrückens Aufsichtsratsmitglied Oliver Strauch im Vorfeld der Aktion betont. Zu diesem Anlass traten die Saarbrücker Spieler am Samstag in einem speziellen Trikot an, das im Vorfeld in Interaktion des Vereins mit seinen Anhängern entworfen worden war.