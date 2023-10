Spätes 1:1 gegen Aufsteiger Lübeck Naïfis Geniestreich von der Eckfahne bringt dem FCS noch einen Punkt

Fabrizio Bei, der Präsident des luxemburgischen Erstligisten Differdingen 03, nannte Amine Naïfi aus Ärger über die Umstände dessen Wechsels zum Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken ein „Spatzenhirn“. Am Dienstagabend gelang dem so gescholtenen Franzosen in der neunten Minute der Nachspielzeit im Spiel gegen den VfB Lübeck ein Geniestreich.