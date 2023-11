3. Liga 1. FC Saarbrücken verliert gegen 1860 München – Sorge um Siegtorschütze Lang (Bildergalerie)

Die Löwen nahmen im Gefühl der klaren Überlegenheit den Fuß vom Gas - und brachten den FCS damit wieder ins Spiel. Tim Civeja brachte per Hackentrick Marcel Gaus in Stellung, Löwen-Torwart David Richter traf im Herauskommen sowohl Ball als auch Gegenspieler - Schiedsrichter Lars Erbst gab keinen Strafstoß und beging damit sicher keine Fehlentscheidung (19.). Saarbrücken aufgeweckt. Patrick Sontheimer hatte mit zwei Direktabnahmen Chancen zum Ausgleich, einmal klärte Richter glänzend (24.) einmal ging der Ball drüber (34.). Der Anschlusstreffer lag in der Luft und viel nach 39 Minuten. Gaus schlug einen Freistoß aus dem linken Halbfeld über Freund und Feind hinweg, am langen Pfosten stand Kapitän Manuel Zeitz und hielt den Fuß nur hin - das 1:2 (39.). Keine drei Minuten später war es eine Ecke von Kasim Rabihic, die den Ausgleich einleitete. Amine Naifi zog aus der Drehung ab und traf zum 2:2 (42.). Sein dritter Treffer im sechsten Spiel. „Es ist unbegreiflich, wie wir dieses Spiel nochmal aus der Hand gegeben haben“, wettere Löwen-Co-Trainer Stefan Reisinger zur Pause. „Reise“ spielte ja auch einmal für den FCS. „Wir haben Chancen auf das dritte Tor, dann wäre das Spiel entschieden gewesen. Saarbrücken wankte, die Stimmung hier war mausetot.“