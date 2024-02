Rasen weiter nicht bespielbar Nach Pokalpartie gegen Mönchengladbach – weiteres FCS-Spiel abgesagt

Die DFB-Pokalpartie des 1. FC Saarbrücken gegen Borussia Mönchengladbach wurde am Mittwoch wegen des anhaltenden Regens wenige Minuten vor Anpfiff abgesagt. Etwas früher dran ist die Absage des nächsten FCS-Spiels: Auch das anstehende Spiel in der Dritten Liga gegen die SpVgg Unterhaching kann nicht stattfinden. Eigentlich sollte am Sonntag, 11. Februar, um 19.30 Uhr Anpfiff sein. Der wurde nun erst mal auf unbestimmte Zeit verschoben.