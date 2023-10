3. Liga Saarbrücken verliert in Unterzahl gegen Aue

Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hatte im späten Samstagsspiel des 10. Spieltages die große Chance in der Tabelle richtig Boden gut zu machen. Bis auf den Aufsteiger SSV Ulm (2:1-Erfolg in Sandhausen am Freitagabend) konnte keiner der direkten Konkurrenten am Samstag dreifach punkten. Doch die Mannschaft von Trainer Rüdiger Ziehl wusste mit dieser guten Vorarbeit nichts anzufangen. Beim Zweitliga-Absteiger FC Erzgebirge Aue gab es vor 8006 Zuschauern eine letztlich verdiente 0:2 (0:0)-Niederlage.