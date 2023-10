3. Liga Im Liveticker – 1. FC Saarbrücken empfängt Tabellenführer Dynamo Dresden

„Wir haben kompletten Dreck gespielt“ – Saarbrückens Marcel Gaus fand nach der 1:2-Niederlage bei Rot-Weiss Essen am vergangenen Sonntag deutliche Worte. Nach der zweiten Niederlage in Folge ist Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken nah an die Abstiegszone gerutscht. Mit 14 Punkten nach elf Spielen steht die Mannschaft von Trainer Rüdiger Ziehl auf Platz 15.