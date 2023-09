Brünker trifft erneut FCS gewinnt gegen Borussia Dortmund II

Zudem hat der FCS am letzten Tag der Transferperiode den 19-jährigen Finn Gregor Kotyrba als dritter Torwart verpflichtet. Ausgebildet im Nachwuchs des VfL Bochum spielte Kotyrba zuletzt beim TuS Bövinghausen in der Oberliga Westfalen. Auch der Wechsel von Stürmer Amine Naïfi vom luxemburgischen Erstligisten FC Differdingen nach Saarbrücken ist in trockenen Tüchern. Eine offizielle Bestätigung des Vereins übernahm in beiden Fällen Sportdirektor Jürgen Luginger zur Halbzeitpause.