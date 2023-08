3. Liga Packendes Spiel – FC Ingolstadt und 1. FC Saarbrücken trennen sich unentschieden

Auf drei Positionen hatte FCS-Trainer Rüdiger seine Mannschaft gegenüber dem 4:3-Erfolg über den SC Verl am Mittwoch umgestellt. Marcel Gaus, Tim Civeja und Richard Neudecker mussten auf die Bank, Patrick Schmidt, Luca Kerber und Fabio di Michele Sanchez rückten dafür in die Startformation. "Saarbrücken ist einer der Favoriten in der Liga. Da müssen wir erstmal dagegen halten", sagte Schanzer-Coach Michal Köllner, der mit seinem EX-Verein 1860 München in fünf Spielen keinen Sieg erringen konnte.