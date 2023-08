Nur ein Punkt aus den ersten beiden Spielen Kann der 1. FC Saarbrücken den Fehlstart noch abwenden?

Nur ein Punkt aus zwei Spielen – Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken muss an diesem Mittwoch um 19 Uhr gegen den SC Verl eigentlich schon gewinnen, soll der Saisonauftakt der mit großen Aufstiegs-Ambitionen in die Spielzeit gegangenen Saarländer nicht endgültig zum Fehlstart werden. „Wir müssen zielstrebiger, schneller nach vorne spielen und uns so Chancen erarbeiten“, sagt FCS-Trainer und -Manager Rüder Ziehl vor dem schon ein wenig richtungsweisenden Spiel im Ludwigsparkstadion, „wir müssen in der Strafraumbesetzung besser werden.“