LIVE 3. Liga FCS gegen Aue im Liveticker – Rückstand und Unterzahl für Saarbrücken

In wirklicher allerletzer Minute hat sich der 1. FC Saarbrücken unter der Woche ein 1:1-Unentschieden gegen den VfB Lübeck gesichert. Machen es die Saarbrücker in Aue ebenfalls so spannend?

07.10.2023, 17:53 Uhr

Julian Guenther-Schmidt (20, 1. FC Saarbruecken) und Marco Schikora (21, FC Erzgebirge Aue). Foto: Andreas Schlichter