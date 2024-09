3. Liga: 1. FC Saarbrücken wartet weiter auf den ersten Heimsieg

10 864 Zuschauer im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken wollten am Samstagnachmittag den ersten Heimsieg des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken in der Spielzeit 2024/25 erleben. Am Ende hieß es gegen die vor und nach der Partie punktgleiche SpVgg. Unterhaching 1:1 (1:1)-Unentschieden. Damit dürften die Gäste deutlich zufriedener sein als die Blau-Schwarzen.