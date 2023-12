3. Liga "Grün-weißer Beton": 1. FC Saarbrücken verpasst Sieg gegen Preußen Münster

FCS-Trainer Rüdiger Ziehl hatte sich die Kritik an seiner zuletzt mehr als antiquierten Spielweise "hoch und weit" offensichtlich zu Herzen genommen und mit Julius Biada und Simon Stehle zwei vermeintlich spielstarke Kicker in die Starformation beordert. Sturmtank Kai Brünker und Mittelfeldstratege Tim Civeja mussten dafür auf die Bank. "wenn es nicht so läuft, muss man mit Kritik leben", so Ziehl.