3. Liga 1. FC Saarbrücken verliert gegen Halleschen FC

Die Partie wäre sicher eine andere geworden, hätte Luca Kerber nach acht Minuten den Fuß richtig hingehalten. So rutschte das Spielgerät Saarbrückens Eigengewächs unter dem „Schlappen“ durch – und das sechs Meter frei vorm Tor. Die Partie danach ausgeglichen mit vielen Fehlpässen und Zweikämpfen im Mittelfeld. Nach einem dieser Kontakte musste Boné Uaferro mit einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel vom Feld. Robin Becker rückte in die Innenverteidigung, Julian Günther-Schmidt kam für die rechte Schiene ins Spiel (17.). Doch nicht die Hausherren, sondern die Gäste hatten danach die größeren Chancen in Führung zu gehen. Erst narrte Timur Gayret die Saarbrücker Gaus und Rabihic, sein Abschluss landete an der Unterkante der Latte (26.). Dann konnte Julian Eitschberger unbedrängt übers halbe Feld dribbeln und quer legen. Tunay Deniz hatte freie Schussbahn, setzte den Ball aber neben das Tor (37.).