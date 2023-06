Erste Personalentscheidungen gefallen Großer Umbruch beim 1. FC Saarbrücken – Verein trennt sich von mindestens elf Spielern

Update vom 1. Juni: Der SC Paderborn 07 hat Angreifer Adriano Grimaldi für die kommende Saison verpflichtet. Wie der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte, wechselt der 32-Jährige vom Drittligisten 1. FC Saarbrücken zu den Ostwestfalen. Der Mittelstürmer, der bereits für den FSV Mainz 05 in der Bundesliga auflief, erzielte in der vergangenen Spielzeit neun Tore in 33 Meisterschaftsspielen. „Adriano hat seinen sportlichen Wert in den höchsten deutschen Ligen bereits vielfach unter Beweis gestellt. Mit ihm gewinnen wir einen wuchtigen und torgefährlichen Angreifer hinzu, der unsere Möglichkeiten im Kader weiter optimiert“, sagte SC-Sportchef Benjamin Weber.