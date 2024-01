3. Liga Im Liveticker – 1. FC Saarbrücken startet beim SC Verl in die Rückrunde

Ganz einfach wird das für die Mannschaft von Trainer Rüdiger Ziehl allerdings nicht. Am vergangenen Samstag knöpfte Verl Tabellenführer Jahn Regensburg (1:1) einen Punkt ab und steht mit zwei Punkten mehr als der FCS auf Rang sieben. „Ihnen wurde sogar ein reguläres Tor nicht anerkannt. Wir wissen also, was für eine Aufgabe auf uns zukommt“, erklärte Ziehl im Vorfeld der Partie.