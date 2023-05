Aufstiegschance bleibt Neudecker und Cuni schießen den FCS zum Pflichtsieg über Halle

Kurz danach die zweite gute Möglichkeit für die Saarländer: Marcel Gaus fand mit seiner präzisen Linksflanke Grimaldi, der seinen Kopfball am zweiten Pfosten nur wenige Zentimeter rechts am Tor vorbei setzte (13.). Es ging in dieser Phase praktisch nur in Richtung des Hallenser Tors. Nach einer Hereingabe von Calogero Rizzuto von rechts nahm Dave Gnaase den Ball gekonnt per Dropkick, setzte die Kugel aber knapp links am Tor vorbei (17.). Gegenüber kamen dann auch mal die Gäste zu einer Annäherung: Nach einer mäßigen Klärung von Zeitz setzte Müller den Ball aber klar am Tor vorbei (21.). Kurz darauf folgte der zweite gefährlichere Vorstoß der Sachsen-Anhaltiner: Halangk behauptete sich stark über rechts, seine Hereingabe in die Mitte verpassten aber zwei mitgelaufene Teamkollegen knapp – Glück für den FCS (28.).