Torfestival in der 3. Liga: FCS siegt beim MSV Duisburg mit 4:3 – und bleibt oben dran

Drittligist 1.FC Saarbrücken zu Gast beim MSV Duisburg in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg. Im Bild: Adriano Grimaldi (39, 1. FC Saarbruecken) und Marvin Knoll (17, MSV Duisburg). Foto: Andreas Schlichter

Duisburg Was für ein packendes Spiel in Duisburg: Der FCS führte schon 4:1 gegen die Zebras. Doch zum Schluss wurde es richtig spannend.

Der 1. FC Saarbrücken hat in einem wilden Drittliga-Spiel den Kontakt zur Tabellenspitze gewahrt. Der FCS gewann am Sonntag mit 4:3 (1:0) beim MSV Duisburg und hat mit 37 Zählern die Aufstiegszone weiter in Reichweite.