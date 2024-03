3. Liga 1. FC Saarbrücken schlägt Erzgebirge Aue souverän

Saarbrücken erdrückte die Gäste von Beginn an. Nach drei Minuten köpfte Günther-Schmidt an den Pfosten, nach zwölf warf sich Abwehrspieler Franco Schädlich in höchster Not in einen Schuss von Boeder. Knapp eine Viertelstunde war um, als "Günni" erneut an Aues Torwart-Legende Martin Männel scheiterte. Weitere vier Minuten später standen beide Protagonisten erneut im Mittelpunkt. Der Saarbrücker hatte den Auer schon ausgespielt, traf aber aus spitzem Winkel nur an Außennetz.

Der FCS hätte schon klar führen müssen, brauchte dann aber einen Strafstoß. Schädlich hatte den Ball im Strafraum mit der Hand gespielt, Rizzuto den Elfer sicher verwandelt - das 1:0 (22.) war überfällig. Und die Hausherren machten einfach weiter. Stehle öffnete das Spiel auf die rechte Seite, Rizzuto legte zurück auf Kerber und der bugsierte den Ball mit der Hacke zum 2:0 über die Linie (36.). Eine Kombination fürs Fußball-Lehrbuch. Aue hatte in den ersten 45 Minuten nicht eine einzige gefährliche Aktion Richtung FCS-Tor.