3. Fußball-Liga Vor Pokalspiel gegen Gladbach: FCS zeigt die Krallen und schlägt Erzgebirge Aue mit 2:0

Rüdiger Ziehl, der Trainer des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken, brachte es auf den Punkt: „Die Mannschaft hat ein ganz anderes Gesicht gezeigt.“ Eine Woche nach der Nicht-Leistung beim 0:0 beim VfB Lübeck überzeugte der FCS am Samstag im Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue. Am Ende hieß es 2:0 (2:0) für die Blau-Schwarzen nach einem ebenso couragierten wie kontrollierten Auftritt. „Nach der ersten Halbzeit müssen wir 4:0 führen“, brachte Ziehl den einzigen Kritikpunkt an.