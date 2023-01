Neuzugang für Drittligist : 1. FC Saarbrücken holt Ex-Lauterer Marcel Gaus

Saarbrücken Der 1. FC Saarbrücken hat den vereinslosen Marcel Gaus verpflichtet. Der Außenbahnspieler erhält einen Vertrag bis zum Saisonende.

Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken ist nach einem schwachen Start ins neue Jahr mit zwei Niederlagen aus drei Partien kurz vor dem Ende der Wechselfrist an diesem Dienstag noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Wie der Club am Montag mitteilte, nahm der FCS den bis dato vereinslosen Außenbahnspieler Marcel Gaus „vorerst bis zum Ende der laufenden Saison“ unter Vertrag.

Der 33-jährige Linksfuß kam für den 1. FC Kaiserslautern, den FSV Frankfurt, Fortuna Düsseldorf und zuletzt für den FC Ingolstadt in insgesamt 233 Zweitliga- und 68 Drittligapartien zum Einsatz. „Wir waren auf der Suche nach einer zusätzlichen Option für unsere linke Außenbahn und haben in Marcel Gaus einen überaus erfahrenen, flexibel einsetzbaren aber auch charakterlich passenden Spieler gefunden. Er trainiert seit Sommer mit dem Zweitligakader von Fortuna Düsseldorf und hat auch die Wintervorbereitung dort absolviert. Insofern hat er einen guten Fitnesszustand und braucht nur wenig Eingewöhnungszeit“, sagt FCS-Sportdirektor Jürgen Luginger über die Neuverpflichtung.

Auch der gebürtige Düsseldorfer Gaus freue sich auf die neue Herausforderung bei einem Traditionsverein, heißt es in der Mitteilung des am Montagnachmittag noch Tabellendritten der 3. Liga. „Ich bin sehr froh, dass die Zeit ohne Verein nun zu Ende ist. Der FCS ist ein toller Verein mit großen Zielen. Ich möchte möglichst schnell die Mannschaft kennenlernen und mit meiner Erfahrung dazu beitragen, die Vereinsziele zu erreichen“, kündigt Gaus an. Bei den Saarländern wird er zukünftig mit der Trikotnummer 28 auflaufen.